"Qui ormai è diventata una roulette". Strettoia, la terra dei furti quotidiani

I due cani di Elia Silvestri ci accolgono al cancello abbaiando con fare sospetto. Siamo in via Pergolone, nella campagna strettoiese da diversi mesi presa di mira da bande di ladri, tanto che si parla di almeno 50 furti da dicembre ad oggi. Gli estranei qui non sono ben visti ed è lo stesso Elia a mostrarci uno di quei motivi: il piede di porco lasciato in giardino da un ladro, forse durante la fuga. "Un regalo di 14 anni fa – dice – che abbiamo trovato una volta tornati dal mare in una domenica di settembre: smurarono la cassaforte portandosi via oggetti anche di 160 anni fa. Ma se allora si trattava di casi isolati, adesso non si fa più vita". Elia si riferisce al tentato furto di mercoledì sera attraverso quella stessa finestra lato mare, affacciata sull’ampio giardino. Che è poi l’episodio della banda messa in fuga raccontato dal nostro giornale nell’edizione di ieri.

"Con il cacciavite hanno fatto saltare la persiana – prosegue – e con il trapano hanno rotto il vetro della finestra. Saranno state le 19,50: abbiamo acceso la luce in corridoio facendoli scappare. Sono venuti da via Gramsci, lato mare, dopo aver rotto il cancello della prima proprietà". E mentre aspettava la polizia dal cancello che dà su via Strettoia, al confine con Ripa segnato dal Rio Bonazzera, Elia ha visto la banda in azione: "Si erano accucciati qua vicino per non farsi vedere. Hanno attraversato di corsa via Strettoia in direzione monti, sono entrati in un altro campo, hanno rotto la rete e sono fuggiti in via Castiglione mettendo a segno un altro colpo in un’abitazione. Siamo molto arrabbiati, spero che aumentino le pattuglie. Poco tempo fa c’era un giovane che passeggiava in via Pergolone, disse al telefono ’Qui ci sono due cani’. Come si fa a star tranquilli?".

E infatti, sempre in via Pergolone, veniamo accolti da altri cittadini che stanno commentando l’ultima incursione avvenuta giovedì sera lato mare, con i proprietari che se ne sono accorti al ritorno a casa. A conferma che a Strettoia non si riesce a parlar d’altro. Soprattutto in via Romana, via Bonazzera, via Cafaggio e via Pergolone, in località Diamante, con tanti campi che offrono una facile via di fuga ai malviventi. "Siamo sotto assedio. C’è stato un periodo terribile tra novembre e fine gennaio – racconta Mario Corfini – poi un mesetto di tregua e ora siamo ripartiti con furti a raffica. L’altro giorno è suonato l’allarme in via Pergolone e subito dopo in via Cafaggio. Temo fossero due bande diverse, perché se fossero stati gli stessi dopo il primo allarme sarebbero dovuti scappare. Alle 19.30 bisogna già attivare l’allarme, ma la cosa che fa più paura è che spesso colpiscono con la gente in casa, senza alcuno scrupolo. Che succede se dovessimo trovarceli davanti?. Abbiamo il magone quando si torna a casa o quando siamo fuori e leggiamo nelle chat di allarmi che suonano. Non c’è più libertà: è toccato quasi a tutti, è una roulette".

In via Bonazzera, infine, incrociamo Marco Bertellotti (nella foto sopra), chiodo rockettaro e occhiali da sole. Tutti lo conoscono con il nome d’arte di Shamano: come cantante ha partecipato anche a “Italia’s got talent“. "Qui di giorno c’è un sacco di gente che viene a mettere la pubblicità in cassetta – dice – ma potrebbe essere una finta per controllare le case. Non ci fidiamo più, in questa strada per diverse sere di fila è stata trovata gente in giardino. Una volta un ragazzo uscì dalle case popolari: fece finta di guardare il cellulare, che era spento e non rifletteva nessuna luce. In un attimo si dileguò".