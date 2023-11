"Qui la salute non viene prima di tutto"

VIAREGGIO

"Alla maggioranza ed al sindaco Del Ghingaro non interessa difendere e potenziare la sanità pubblica". È quanto sostiene la segreteria comunale del Pd, dopo che la mozione presentata dai suoi consiglieri comunali è stata bocciata dai dalla maggioranza, insieme a Lega e Fratelli d’Italia. Nella mozione il Pd condannava "le scelte del governo nazionale di ridurre la spesa per il comparto sanità pari al 6.7% del PIL per l’ anno 2023 (6.9% nel 2022) con ulteriore discesa fino ad arrivare al 6.2% a partire dal 2025, nonostante l’inflazione ed i maggiori costi per le spese di energia". La mozione del PD invitava, poi, il sindaco e la giunta ad una iniziativa su temi importanti, tra cui "la richiesta di destinare adeguate risorse alla sanità territoriale (case ed ospedali di comunità) per potenziare l’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale di prossimità nel territorio".

"Ci dispiace che il sindaco e la sua maggioranza – conclude la nota del Pd – non abbiano dimostrato sensibilità ed attenzione verso il rischio di uno smantellamento della sanità pubblica che la destra sta perseguendo a favore di una sanità privata che privilegi solo chi può permettersi di pagarla. E così ancora una volta il sindaco e la sua maggioranza si ritrovano come alleati Lega e Fd’I".