Questione Usi Civici. Il Pd contro la Regione

Il Pd di Seravezza si scontra con la Regione sull’atteggiamento tenuto nell’annosa controversia tra Comune e Henraux sugli usi civici. Al centro della critica il rinvio delle sollecitate elezioni dell’Asbuc "nell’attesa che il consiglio comunale approvi le necessarie modifiche allo statuto – aveva già osservato la consigliera regionale M5S Silvia Noferi – attesa che sta prendendo la forma di un pretesto a cui la Regione Toscana potrebbe rimediare con la nomina di un commissario". "Condividiamo al cento per cento l’intervento della consigliera regionale Noferi del M5S sul tema degli Usi Civici a Seravezza – rimarca il partito democratico – e annotiamo con dispiacere la posizione sbagliata e non corretta tenuta al proposito dalla Regione Toscana. Non si può più negare il fatto accertato che viene negato il legittimo diritto dei cittadini della montagna ad avere la possibilità di ricostituire l’Asbuc e tutelare il proprio territorio".