Questi 150 anni in pillole

Nacque il 25 febbraio 1873 di Martedì Grasso, i carri erano carrozze in fiore sfilanti in via Regia. Nel 1905 la sfilata fu trasferita sul viale Margherita. Il primo carro di cui si ha una fotografia è “La coppa dei fiori” del 1910. Nel 1921 venne realizzata la prima canzone ufficiale “Sulla coppa di champagne“; e sul carro “Le nozze di Tonin di Burio” di Giorgi, fu predisposta per la prima volta una banda a bordo. Solo nel 1923 i carri iniziarono a muoversi: il primo a sbattere le palpebre fu il malinconico Pierrot dei Giampieri. Nel 1924 D’Arliano perfezionò la tecnica della carta a calco, dando vita alla rivoluzione di carta. Nel 1926 venne creato il manifesto del Carnevale. Burlamacco, fece il suo ingresso nel 1931 ad opera di Bonetti; nel’32 Ondina, comparve a fianco di Burlamacco nel manifesto. Dal 1953 i carri vennero trainati dai trattori a motore non più dai buoi. Nel 1954 prima diretta RAI. Dopo il 1960, vennero costruiti gli hangar in via Marco Polo, la casa del Carnevale per 41 anni, fino alla costruzione della Cittadella inaugurata il 15 dicembre 2001. Oggi il Carnevale di Viareggio continua ad essere un grande spettacolo.