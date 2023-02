"Queste giurie non sanno bene cosa sia la nostra manifestazione"

C’è chi ha una rabbia in corpo difficile da trattenere, e chi se ne sta seduta con tutta la tranquillità del mondo. Marzia Etna e Priscilla Borri sono due donne diverse fino alla fine. Marzia, dopo tre anni, è appena ridiscesa in quella categoria, quelle delle Maschere di Gruppo, in cui ha passato una vita intera tra il 1987 e il 2020. "Non ci posso ancora credere - premette con un tono di voce affranto -. Il mio ‘Il lato oscuro’ non si meritava l’ultimo posto. Questi giurati, che arrivano da ogni angolo d’Italia, non sanno bene cosa sia il Carnevale di Viareggio e giocano sulle spalle di piccole aziende artigiane. C’è bisogno di personalità locali, che invece la storia del Carnevale la conoscono, capaci di valutare le opere senza superficialità".

"Al momento del verdetto – va avanti Marzia Etna – ho sentito dire da mio figlio Matteo: ‘Sono morto dentro’ e questo non è accettabile". Etna racconta anche delle difficoltà avute nei mesi precedenti al Carnevale. "Io non sono stata bene – racconta ancora – e ci siamo trovati anche senza un carpentiere. Abbiamo comunque dato il massimo. Mi viene da pensare che ci siano due pesi e due misure". Etna chiude con una speranza: "Riportiamo la Seconda Categoria a 5 carri".

Per Borri, invece il trezo posto di ‘Musk attack’ vuol dire salvezza. "Non ho nemmeno ascoltato la classifica. Comunque sono contenta. Un pochino di paura l’avevo – ha detto la costruttrice appena finito di ascoltare i verdetti – ma abbiamo lavorato bene con tutta la squadra, con Stefano Puccinelli e con la scuola di danza Keos".

Sergio Iacopetti