Questa è la storia della Pr8 Là dove c’erano le macerie Ora splende un prato d’arte

VIAREGGIO

Provate a chiudere gli occhi. A sentire la voce di Adriano Celentano quando canta Il ragazzo della via Gluck. "Là dove c’era l’erba ora c’è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà...".

Ma questa è una storia al contrario. Perché qui l’edificio (il Palazzo Littorio: un’architettura razionale tutta marmi e mattoni a vista) non c’è più. Da quando il 18 luglio 1945, alle 15.30, fu teatro di una tragedia: la tremenda esplosione che causò numerose vittime fra civili e militari alleati, provocata dallo scoppio improvviso di un carico di mine, recuperate nelle operazioni di bonifica della spiaggia. Quello che rimase in piedi venne abbattuto. Da allora tanti progetti e più nulla.

O, meglio, solo debiti, fallimenti e macerie. Come ricorda il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Perché ad oggi quell’area è definita Pr08. "Non un nome – ricorda il primo cittadino – ma una sigla per un pezzo di terreno in compravendita. Solo che il terreno aveva una storia: ex casa del Fascio. Ed era vista mare".

E poi? "Un fallimento: anzi due. Il primo è quello in cui si è incagliata la ditta che su quel terreno voleva costruire – continua il racconto Del Ghingaro –, e il secondo, è quello pubblico, con il Comune in dissesto e una città ferita e deturpata anche del proprio orgoglio. C’erano sterpaglie nella Pr8. Da decenni. E al centro una voragine. Emblema dei conti di Viareggio che non tornavano mai e che inghiottivano poco alla volta, posti di lavoro, edifici pubblici, progetti e sogni".

Ma da sabato quel pezzo di città ferita è tornato a vivere. Peraltro proprio di verde. Uno spazio destinato a diventare un parco d’arte vista mare. Solo che siamo in Toscana, la terra delle contraddizioni e delle contrapposizioni da secoli. Così c’è chi dice no. Per partito preso? Per invidia? Chissà.

E Del Ghingaro che dice? "I protagonisti di quegli anni ancora oggi si tengono in bilico sulla scena politica e attendono nell’ombra il momento per tornare alla ribalta: gente che insegna da par suo, ad amministrare bene, quando non sono stati in grado di farlo. Che spiega dalle poltrone e sui giornali, il come e il quando, senza provare un minimo di vergogna per aver a suo tempo messo la testa sotto la sabbia, come fecero con le fontane, che interrarono. E quindi anche la PR8 non va bene: troppo grande, troppo verde, troppo presto. A che serve? È stato chiesto".

Già a cosa serve? Forse a segnare il riscatto di una città? "Otto anni fa, era il 2015, – osserva ancora il sindaco – c’era in ballo il futuro di Viareggio: e in molti se ne sono accorti. Tutti quei cittadini che non hanno avuto paura, che hanno scelto il cambiamento, che hanno voluto guardare avanti. Viareggio ha scelto non una, ma due volte. E senza piaggeria, è Viareggio che ringrazio: quella Viareggio che da giorni fotografa un terreno senza nome, che è diventato un giardino che prima non c’era. Una città con una storia importante e vista mare, come quel terreno. E che come quel terreno oggi è tinta di rosa, con i fiori in boccio e le bandiere: entrambi, fra due giorni, saranno sotto i riflettori di tutto il mondo, ripresi dalle telecamere di 240 Paesi".

Una città e un suo piccolo pezzo vista mare, oggi, "senza più voragini e senza macerie" conclude Del Ghingaro. E, poi, assicura: "alla PR8, daremo un nome, che sappia di bellezza. Che non serve a niente, soltanto a vivere". Proprio come canta Celentano: è una fortuna, per voi che restate. A piedi nudi a giocare nei prati.

Red. Via.