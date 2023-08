Querelle Museo Mitoraj "Mancano zone verdi"

Continua a fa discutere il cantiere per il Museo Mitoraj avviato lato via Oberdan. Il comitato “La voce degli alberi“ non ha gradito l’attacco del sindaco e torna alla carica. "Non siamo nati per fare polemiche sterili – scrivono – e quanto all’integralismo forse il sindaco si riferisce ad altre persone. Ci teniamo ad avere un territorio migliore e progetti sostenibili. Piuttosto risponda nel merito di quel progetto che ad oggi non prevede nessuna alberatura, in contrasto con il buon senso e le linee guida italiane ed europee sulla riduzione delle isole di calore. Gli alberi stanno sparendo su tutto il territorio, vedi piazza Statuto, piazza Carducci, piazza XXIV Maggio e il viale Apua. È un’evidenza che chiunque può constatare". A dare man forte al comitato interviene il consigliere Pd Nicola Conti: "Le parole del sindaco sono fuori luogo. Dovrebbe ascoltare con rispetto ed educazione: evidentemente l’associazione ha colto sul vivo. Pensare che la mostra di Mitoraj in piazza Duomo del 2015 era contornata da verdi olivi".