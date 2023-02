Querela di Manfredi A maggio i testimoni

Sono già passati 3 anni da quando l’ex assessore Fabrizio Manfredi querelò il sindaco Giorgio De Ghingaro per diffamazione. Ieri in Tribunale a Lucca c’è stata la prima udienza del processo e Manfredi si è costituito parte civile. L’udienza per l’ascolto dei testimoni è stata fissata dal giudice per il 22 maggio alle 13.30.

Tre anni fa Manfredi, che è dirigente di Articolo Uno e sta rientrando come la sua formazione nel Pd, rilasciò un’intervista televisiva nella quale pronunciò dure critiche sulle scelte amministrative di Del Ghingaro. Successivamente il sindaco pubblicò sulla pagina Facebook un’altrettanto dura esternazione contro un politico del passato, pur senza far nomi, in cui Manfredi si riconobbe e per questa ragione presentò querela. Il Gip ritenne che le parole di Del Ghingaro rendessero individuabile l’ex assessore, e così il sindaco è stato rinviato a giudizio. A maggio dunque l’avvio del dibattimento processuale.