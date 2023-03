Querceta Miccio 2023 Si svelano i cantanti

E’ iniziato il conto alla rovescia per la 64° edizione del Festival del Miccio Canterino che tornerà – dopo l’eccezionale edizione estiva in piazza Matteotti a Querceta – al Palasport di Forte dei Marmi le sere del 30-31 marzo e 1° aprile. Domani intanto alle 21 alla Croce Bianca di Querceta si terrà la presentazione dei cantanti: in questa occasione i presidenti delle otto contrade avranno modo di svelare ufficialmente l’asso nella manica per aggiudicarsi la gara canora (la contrada vincitrice metterà in archivio la Lira d’oro realizzata per questa edizione da Simona Garibaldi) organizzata in ogni dettagli odalla Pro Loco Querceta. I contradaioli stanno scaldando i motori per un’edizione che punta ad un ritorno alla grande al Palasport che conta 1700 posti ed è ormai da anni che è diventato il naturale contenitore della manifestazione in attesa della realizzazione del tanto atteso Palapalio, o comunque di una struttura comprensoriale che possa ospitare la kermesse).