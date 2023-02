Quell’immensa coriandolata E’ l’abbraccio dei Burlamatti

Sono così i Burlamatti; sembrano cantati dal Barghetti quando nel suo “Burlatango“ descrive il legame che c’è tra i viareggini e il Baccanale. Nel loro sangue ci sono i coriandoli e nel cuore un pentagramma. I loro volti, a Carnevale, sembrano quadri dipinti dal D’Arliano. Non sono un gruppo, sono una famiglia: tutti col solito codice fiscale. Vivono la festa tutto l’anno, trascorrendo le serate negli stanzoni del Cantiere Sociale ad impastare la cartapesta. E quando viene Carnevale, con quella carretta che straborda di felicità colorano i Viali a Mare di musica, sorrisi e di una smisurata quantità di coriandoli. Quando arrivano in piazza Mazzini ne buttano all’aria 200 chili, che si infrangono come un’onda sulla folla. "La coriandolata – spiega il presidente dei Burlamatti, Angelo Meschi – è il nostro abbraccio alla città". Quest’anno, per il 150° anniversario della manifestazione, sfilano al corso con “Carnevale in primavera“, costruzione dedicata alla canzone di Cravache e Sadun del 1930. Un tripudio di fiori e di Liberty. Ma è dal 2000 che con la loro carretta autofinanziata e autoprodotta portano una dedica raccolta dalla tradizione musicale viareggina, dalla storia e dai sentimenti della città. "Per noi – conclude Meschi – il Carnevale è questo. E’ un momento spensierato e anche un filosofia. E’ una follia collettiva, è fare festa tutti insieme. Ma soprattutto condividerla". Proprio come quella nuvola di coriandoli che avvolge i Burlamatti, capace di colorare il cielo di chi gli sta intorno.

Martina Del Chicca