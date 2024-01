Quelle violazioni emblema della sciatteria

Strambi

Eallora direte voi?

Il punto è proprio questo. La piccolissima porzione di territorio delimitata dalla Ztl. Che, nel caso specifico, riguarda solo il tratto della Passeggiata. Un tratto di per sé chiuso al transito dei veicoli a motore (per usare l’aulico linguaggio burocratico del codice della strada). Sì, avete letto bene. Quelle 2.160 violazioni registrate in sei mesi attengono solo a quella striscia di asfalto, che corre dalla passerella e arriva alla Terrazza della Repubblica, parallela a viale a Mare. Ecco perché quel dato fa impressione. Se si tratta di una ’’strada-non strada“ come fa a registrare così tanti accessi abusivi? E qui scatta il secondo interrogativo. Chi è che vi accede? Sostanzialmente stiamo parlando di corrieri che devono effettuare le consegne ai negozi o alle attività commerciali (bar, ristoranti, stabilimenti balneari). Soggetti che possono tranquillamente ottenere il permesso negli orari previsti collegandosi con il proprio smartphone al sito del Comune. Insomma guidatori professionali (per usare sempre un lessico burocratico), che non si sentono responsabili in prima persona perché tanto la multa arriva alla società per cui lavorano (sempre che non siano piccoli padroncini). Ecco, quelle 2.160 violazioni sono la rappresentazione plastica di quel menefreghismo che attraversa tutti gli strati sociali quando ci si può rifugiare nell’anonimato impersonale. Come quando, con nonchalance, si getta una carta per terra o facciamo un commento sui social nascondendoci dietro a un falso profilo. La città è di tutti e dev’essere sentita come la casa propria. A cominciare dalle piccole cose. Le regole servono proprio a questo: ad evitare di trovarci nella sciatteria e nel degrado. Un po’ come le transenne abbandonate, ovunque, che fanno andare su tutte le furie il sindaco.