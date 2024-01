Quelle violazioni emblema della sciatteria

C’è un dato che mi ha particolarmente colpito nell’ascoltare la relazione che la comandante della polizia municipale di Viareggio, Iva Pagni, ha fatto venerdì mattina in occasione della celebrazione del patrono del Corpo, San Sebastiano. E sono le 2.160 violazioni registrate in sei mesi per accessi “abusivi“ alla Ztl. Già perché se fossimo a Siena che chiuse alle auto il suo centro storico sin dal 1965 e tra il 1980 e il 1990 ha dato vita alla più grande Ztl d’Europa, non ci avremmo fatto caso. E neppure se fossimo a Parigi, Londra, Firenze o Milano. Grandi città in cui le porzioni limitate alle auto sono grandi quasi quanto Viareggio.