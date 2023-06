"Quelle mani ovunque" Il racconto della turista dopo il soggiorno in hotel

Doveva essere una vacanza di relax e si è trasformata in un incubo. Con un’imprenditrice 39enne di Piacenza che adesso ha crisi d’ansia e non dorme la notte a causa della presunta aggressione subita da parte del titolare di uno storico hotel di Forte dei Marmi. La denuncia è delle più pesanti: violenza sessuale. "Sono arrivata assieme ad un’amica sabato 27 maggio nella struttura prenotata tramite Booking – racconta la turista – abbiamo pranzato, siamo andate in spiaggia e tornate per cena. L’anziano titolare si è avvicinato al tavolo iniziando a farmi apprezzamenti del tipo: ’che bel corpo’, ’come sei formosa’, ’chissà come sei bella senza vestiti’. Uno schifo. Tanto che ci siamo alzate e siamo andate via. Il giorno dopo avevamo il pranzo già pagato nell’albergo ma con la mia amica eravamo d’accordo di andare a mangiare altrove se avessimo ritrovato il proprietario. Ci siamo affacciate, abbiamo visto che non c’era e abbiamo pranzato. Intorno alle 14,30 ci siamo sedute a un tavolo a bordo piscina e lui è arrivato esordendo: “Ti posso toccare il seno?“. È stato un attimo e, in modo totalmente imprevedibile, mi sono trovata le sue mani ovunque. Perfino alla mia amica ha detto: “Posso toccare anche lei?“. Siamo fuggite verso la reception dove si trovava il figlio a cui abbiamo raccontato ciò che era successo e lui si è scusato avviandosi verso il padre. Ho chiamato Booking per fare la segnalazione – continua a raccontare la donna – ero sconvolta e non ho trovato altri hotel liberi per potermene andare. La notte abbiamo dormito chiuse a chiave. La mattina del 29 maggio la mia amica ha fatto il check out e ce ne siamo tornate a casa".

L’esperienza è stata così sconvolgente che la 39enne al Forte non vuole più tornarci. "Sento un malore che non mi rappresenta emotivamente – confida – avevo scelto una vacanza per rilassarmi, spendendo anche più delle mie possibilità e non è giusto ciò che mi è successo. Oltrettutto in un ambiente che si prospettava sicuro e pure costoso. Non riesco più a dormire se non tengo la luce accesa e penso se fosse accaduto ad una ragazzina, magari a mia figlia, o se, in quel momento, fossi stata sola. Non ho esitato un attimo a presentare denuncia alla procura di Lucca. Nessuno dell’hotel mi ha contattato: ho scritto una recensione sconsigliando alle donne di soggiornare in quell’albergo. Per tutta risposta la proprietà ha replicato dicendo che il figlio non si era mai scusato e che ci saremmo visti in tribunale".

Francesca Navari