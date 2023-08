Quelle domande meritano risposte oneste

Tommaso

Strambi

A forza di guardare il mondo con la lente deformata dei social pensiamo che tutti i giovani siano degli “sdraiati” o, peggio ancora, “rassegnati”. Schiacciati tra la generazione dei nonni che, nel Sessantotto, hanno provato a cambiare il mondo con la loro forte carica di contestazione e quella dei loro genitori che negli anni Ottanta sono cresciuti a “Drive In“ e ’’paninari“ in una stagione di pieno riflusso e disimpegno. Loro, i nativi digitali, sono rappresentati come “bruciati“ dalla tecnologia, perennemente connessi a Instagram o a TikTok e scollegati dalla vita reale. Volitivi e svogliati, incapaci di rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco. Anche perché nel frattempo c’è chi ha raccontato loro che la povertà si sconfigge con il reddito di cittadinanza. E una parte magari ci crede pure. Ma è minoranza. La stragrande maggioranza dei ragazzi è motivata e capace di darsi da fare. Lo testimoniano le storie che raccontiamo negli articoli a fianco. La verità è che aborriscono davanti all’ipocrisia. Se, al primo colloquio, chiedono subito quanto guadagneranno non sono lavativi, così come quando domandano dei giorni di riposo o dei sabati e delle domeniche. Le loro domande sono legittime e richiedono risposte oneste. Non intendono farsi prendere in giro. Con quelle domande mettono subito le cose in chiaro. Vogliono essere pagati per il lavoro che fanno (e non con l’elemosina di salari farlocchi o contratti trasvestiti da stage). Chiedono rispetto e fiducia. E se lo ricevono non si tirano indietro. Anzi, si buttano anima e corpo. Il vero problema è che la politica li ha delusi perché anziché assumersi le responsabilità di adottare provvedimenti concreti (leggi per il lavoro e la riqualificazione) preferisce cavalcare e assecondare gli stati d’animo della gente, come se tutto iniziasse e finisse sui social. La mobilità dell’elettorato lo dimostra: provate a chiederlo a chi aveva il 40 per cento e si è ritrovato all’8 (o, peggio ancora, al 4 per cento) in un battito di ciglia.