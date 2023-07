Quella nube sopra la città Il sindaco subito rassicura "Non c’è danno ambientale"

L’enorme nuvola nera squarcia una giornata di vacanza. Sovrasta gli ombrelloni colorati e gli edifici. Dagli stabilimenti balneari, dagli uffici e dalla strada tutti sono con gli occhi rivolti alla Darsena in un collettivo e vorticoso batticuore. I viareggini per qualche minuto tornano a patire l’incombenza di quel pericolo già vissuto, e si risveglia in tutti il più triste dei ricordi: quello della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Tanto che il sindaco Giorgio Del Ghingaro si affretta a lanciare un video messaggio dal balcone del municipio: "Non ci sono feriti, è tutto sotto controllo". Anche se tra i cellulari rimbalzano a colpi di whatsapp i video di quello spettacolo tanto drammatico quando eccezionale. Con quella nube che incombe come un cappello a soffocare la città e una serie di mini esplosioni che tengono tutti col fiato sospeso pensando al peggio: a vittime, a devastazioni, all’impossibile.

"E’ un magazzino andato a fuoco" è la notizia che a un certo punto si sparge a macchia d’olio, mentre la gente chiude le finestre perchè il fumo entra perfino negli edifici del centro cittadino e il rincorrersi delle sirene diventa quasi insostenibile. Le immagini ormai sono virali e c’è chi, dai social, invita le persone a non concentrarsi nelle vie della Darsena proprio per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso. Eppure i curiosi non mancano e quella scena tanto terribile quanto attraente diventa l’irresistibile protagonista di un pomeriggio da raccontare. capace di immobilizzare una città intera.

Ancora difficile fare la stima dei danni di quel capannone del Versilia Supply Service interamente arso dalle fiamme: quello che è certo è che non ci saranno conseguenze sul fronte dell’inquinamento nonostante il gran fumo e quel rogo che per troppe ore ha messo a dura prova i vigili del fuoco.

A confermarlo è lo stesso sindaco che spende parole rassicuranti per calmare gli animi. "Fortunatamente non ci sono feriti – ha detto nel video messaggio Giorgio Del Ghingaro – i vigili del fuoco hanno fatto un lungo lavoro, siamo in costante contatto, ci ho appena parlato e mi dicono che presto l’incendio sarà finalmente completamente domato. Nonostante quanto accaduto non sembra ci siano problematiche di inquinamento dell’area ma stanno facendo accertamenti con la Asl e ci riferiranno quanto prima gli esiti di tali verifiche. Ad ora sembra comunque tutto sotto controllo e la cosa veramente positiva è che non si sono registrati sono feriti".

Fra.Na.