Quella "cagnara" organizzata

La contestazione a Berlusconi avvenne mentre i cadaveri erano ancora caldi e nei grandi centri ustionati soffrivano i moribondi. Nessuno si sarebbe aspettato una simile cagnara da una parte della sinistra. Molti rimasero scandalizzati dato il clima di lutto che aveva paralizzato la città. Perfino alcuni esponenti dell’opposizione della giunta Lunardini espressero disagio e condanna di questi comportamenti: lo dissero Roberto Pucci (Rc), Giulio Barsacchi e Antonio Batistini (Allora nel Pd). Uno dei contestatori spiegò: "E quando mai avrei avuto un’altra occasione". Ma c’era un capannello di politici di sinistra come in attesa in disparte, e questo fece sospettare che si "aspettassero" una protesta in realtà organizzata a tavolino.