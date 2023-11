Quel voto che ribalta il Carnevale. La Fondazione verso la giuria mista. Spazio anche ai giudizi del pubblico

E poi c’è quel voto, quello “che potrebbe confermare o ribaltare la classifica“. No, non è dello chef Alessandro Borghese e della gara tra i quattro ristoranti in tv che parliamo. In questo caso il voto che potrebbe ribaltare il Carnevale, e la classifica dei carri, è quello del pubblico. Perché il Cda della Fondazione, presieduto da Marialina Marcucci, quest’anno vorrebbe arrivare davvero fino in fondo e realizzare il progetto di una giuria mista tecnico-popolare per valutare i carri in concorso. Possibilità, per altro, già prevista dal nuovo bando triennale come anticipato mesi fa da “La Nazione“.

Si fa sul serio. Proprio in questi giorni sono in corso gli incontri tecnici. L’ipotesi più concreta che la Fondazione sta valutando, con il supporto di VivaTicket e del team informatico della Cittadella, è abbinare al biglietto di un solo corso (potrebbe essere il martedì grasso) un codice valido per esprimere un voto sul sito ufficiale della manifestazione. Attraverso un sistema che sia semplice, ma soprattutto che possa ottenere la validazione dal notaio. Il voto popolare – qualora l’idea riuscisse a concretizzarsi (saranno i costi di realizzazione a determinare la decisione finale) – inciderà per un sesto sulla classifica finale.

I precedenti. In pochi lo ricordano, ma per quattro anni è stata la gente, il popolo, a scegliere il carro trionfatore del Carnevale. Nel 1970 l’allora presidente del Comitato Alberto Sargentini, al quale nel ’72 subentrò Adolfo Giusti , scelse di affidare al solo pubblico il compito di stilare una classifica dei carri. Procedura che si protrarrà fino all’anno del centenario: il 1973. Ogni spettatore aveva un scheda-voto che veniva banalmente lasciata in un’urna. La somma dei voti stabiliva la classifica finale. E furono gli anni di “Arriva Mao“ di Giovanni e Oreste Lazzarini; di “Battibecco“ di Arnaldo Galli, ancora il Galli con “Ping Pong“ e “Viareggio in vista“ di Sergio Baroni.

Nel 2000 Renzo Pieraccini, come vicepresidente della Fondazione, provò invece a proporre per la prima volta l’ipotesi di una giuria mista. Con i voti della giuria tecnica che avrebbe dovuto incidere per il 50% sul computo finale e una giuria composta di mille viareggini per il restante 50%. "Sarebbe stato il Ced del Comune a selezionare casualmente i mille dall’anagrafe, uomini e donne in egual numero e per diverse fasce di età. Poi – racconta Pieraccini – avremmo allestito un seggio a Palazzo delle Muse, dov’era la sede della Fondazione, proprio come per le elezioni politiche o amministrative. Fissando un giorno preciso per chiamare i mille viareggini alle urne di Burlamacco". Ma il progetto naufragò, "I carristi – ricorda l’ex vicepresidente – obiettarono che tra i mille scelti a caso potevano esserci anche i “parenti di“, e così la proposta venne bocciata". Con l’ausilio delle nuove tecnologie, e il benestare dei carristi, adesso la Fondazione Marcucci ci riprova: restituire al pubblico la possibilità di votare il suo Carnevale.