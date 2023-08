Quel logorio della vita moderna...

Paolo

Di Grazia

E non soltanto sulle strade di asfalto delle nostre città, ma anche e soprattutto su quelle invisibili della rete telematica. Internet, insomma, che ha finito col condizionare la nostra vita. E non sempre migliorandola. Ci ha colpito nei giorni scorsi la signora – già di una certa età – che si è presentata nella nostra redazione lamentandosi che le Poste stanno dismettendo poco alla volta le vecchie cassette delle lettere, quelle ‘bocche rosse’ che prima facevano parte integrante di qualsiasi città. Lei si teneva in contatto con i nipoti che vivono lontano tramite le lettere che inviava e riceveva. E ora non sa come fare perché non ha posta elettronica né Internet. Sembrava che quella signora venisse da un altro mondo. Ed era vero. Veniva dal mondo reale, della gente comune, di una comunità che – per ragioni anagrafiche o formazione culturale – non ha dimestichezza con i mezzi telematici. Quella signora nella sua semplicità, ha fotografato il mondo di oggi. A due velocità. E che sempre più tende a isolare chi non riesce a stare al passo con i tempi. Lei – come altri – si sente tagliata fuori dalla società. Questo è stato il risultato del ‘consumismo veloce’: abbiamo isolato gli anziani, i nostri nonni o i nostri padri. Quelli che ci avevano guidati nel mondo. Li abbiamo messi nella condizioni di estraniarsi. E, cosa ancor più brutta, di dover chiedere aiuto a figli, nipoti o chicchessia per poter fare qualcosa con la mail, con le password, con lo spid o con qualsiasi altra diavoleria che gli informatici si inventano. Li abbiamo messi nelle condizioni di assaggiare "quanto sa di sale... lo Internet altrui", parafrasando il Sommo Poeta. E forse oggi più che allora si sente il bisogno di urlare a squarcia gola: "Fermate il mondo, voglio scendere!". Ma nessuno ci ascolterà.