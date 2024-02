Quel grido "per chi non crede". Un podcast racconta la Resistenza

VERSILIA

C’è la storia di Manfredo Bertini, medaglia d’oro al valore militare, ideatore dell’Operazione Gedeone per mettere in contatto le brigate partigiane con gli alleati. Il suo motto era: ‘Per chi non crede’. C’è il ricordo di Cristina Lenzini, la cui vicenda racchiude in sé l’impegno di tutte le donne che hanno deciso di aderire alla Resistenza: per stare non un passo indietro rispetto agli uomini, ma a loro fianco nella lotta contro il nazifascismo. C’è il racconto del viaggio di Ivan J. Houston, soldato afroamericano della Buffalo Soldiers che a soli 19 anni attraversa l’oceano per liberare l’Italia e l’Europa. Ci sono i luoghi della Resistenza come il paese di Gualdo, unito attorno all’antifascismo del parroco don Emilio Angeli; e le testimonianze strazianti degli eccidi di Sant’Anna di Stazzema e di Vinca, ferite che squarciano ancora le nostre montagne e la memoria di un territorio. Il podcast ‘Pratiche della Resistenza’ è il nuovo progetto curato da Arci Lucca-Versilia e finanziato dalla regione Toscana: otto episodi che raccontano la Liberazione della Versilia e delle Alpi Apuane attraverso una prospettiva che fa risaltare il lato umano della Resistenza, soffermandosi sulle emozioni, sulle paure, sui dubbi, sulle fragilità e sulle speranze dei suoi protagonisti. Traiettorie ed esperienze diverse di ragazze e ragazzi giovanissimi, la cui vita pre-bellica è stata interamente dominata dal regime fascista, che a un certo punto della loro esistenza, decidono di impegnarsi in prima persona per riscattare un paese e una nazione alla deriva. "Con questo podcast, mettiamo a disposizione delle nuove generazioni il patrimonio di storie ed esperienze della nostra Resistenza. Abbiamo bisogno infatti di una memoria viva e attiva, in grado di mettere in circolo suggestioni e idee" dichiara Jan Vecoli, presidente di Arci Lucca-Versilia. Il primo episodio, dedicato a Vera Vassalle, è disponibile su Spotify, Amazon music, Apple podcast, Spreaker, Facebook e Instagram. "Ogni settimana uscirà un racconto. È il nostro percorso di avvicinamento al 25 aprile e alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione della Toscana" conclude Vecoli.

Michele Nardini