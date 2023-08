Quei piccoli, grandi, sogni Da Gandhi ad Alda Merini Un elogio alla resilienza

L’ingordigia e la resilienza, l’autodistruzione e il cambiamento come forma di difesa. I carri di Seconda Categoria raccontano la forza e le debolezze della società contemporanea.

“Auguro a tutti un briciolo di follia!”

di Priscilla Borri

Protagonista della costruzione è la poetessa Alda Merini, una delle più importanti voci del Novecento, che ha vissuto l’esperienza del manicomio. Privata di tutto, è sopravvissuta. E le sue splendide pagine riescono a sublimare quell’oscura esperienza e a dominare i fantasmi. La follia, è il messaggio, può alimentare una forza creativa straordinaria in grado di colorare a tinte forti una grigia normalità.

L’ira della Kitsune

di Fabrizio e Valentina Galli

La Kitsune, demone della volpe, è una leggendaria figura che ha origine nella millenaria storia dell’Oriente. E’ il demone della rabbia, è istintivo e distruttore. Ma questa forza può essere canalizzata e diventare vitale. La Kitsune è così portatrice di prosperità e abbondanza. Gandhi diceva: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. La Kitsune è la forza che ci spingerà sempre a rialzarci.

All you can eat

di Matteo Raciti

Il carro racconta una tragicomica ultima cena del mondo. Il protagonista è Gordo: può mangiare tutto ciò che trova nel menù, al solito prezzo. E allora si abbuffa consumando fino all’ultima risorsa del pianeta. Ma accade l’imprevisto: un paio di portate e sarà tutto finito. “Come è possibile? Non era un ristorante All you can eat“.

Magie di Carnevale

di Luciano Tomei e Antonino Croci

Finalmente è Carnevale. Quando arriva, la città è magicamente in festa. La fantasia prende il sopravvento. Come per incanto arriva una curiosa strega, intenta a capire di che magia si tratti, per divertirsi insieme a noi. Nel suo pentolone prepara pozioni magiche per fare animare gli oggetti che la circondano e farci divertire ancora di più.