"Quei non detti che ’’pesano’’ . Una sfida da vincere in famiglia"

VIAREGGIO

I disturbi del comportamento alimentare sono un nemico silenzioso, che si fanno spazio prepotentemente nella vita e nella mente di chi ne soffre, facendo ombra su aspetti e problemi relazionali e affettivi più profondi. Fondamentale diventa allora il percorso terapeutico. A parlarcene è Chiara Laratta, psicologa, mindful eating trainer e psicoterapeuta in formazione.

Qual è il ruolo della psicoterapia nella cura dei dca?

"I dca sono disturbi multifattoriali, per cui solitamente si consiglia il trattamento di equipe con psicologo, psicoterapeuta e nutrizionista. Il cibo è il problema, ma non è mai il vero problema, ed è qui che è importante la psicoterapia".

Perché?

" Il supporto psicologico capisce e lavora sul perché ci sia questa battaglia, che ha a che fare con qualcosa di più profondo, con la storia delle persone che ne soffrono e con le loro esperienze di vita. Possono esserci vissuti traumatici e spesso ci sono profondi problemi relazionali che hanno a che fare con il contesto familiare e con le sue dinamiche disfunzionali".

E il cibo cosa c’entra?

"Il cibo diventa dal punto di vista simbolico il messaggero di lotte interne. La battaglia viene spostata sul corpo, ma il problema di queste persone, per la maggior parte donne, per cui la soglia di esordio si è abbassata all’età prepuberale, è la paura di essere inadeguati, di non essere amati e non essere abbastanza importanti. E la questione è anche culturale, con la cosiddetta cultura della dieta: c’è l’idea che con un corpo di un certo tipo sia più semplici essere felici, essere belle, essere apprezzate".

Come mai questa relazione?

"Nella vita ci sono cose che non riusciamo a controllare, come le relazioni e le persone, perché è troppo difficile avere controllo su ciò che possono fare gli altri. Con il cibo, invece, per chi ha un disturbo, diventa tutto più semplice, perché dà l’idea di poterlo controllare".

I social, soprattutto sulle nuove generazioni, che ne fanno uso e spesso abuso, possono avere un impatto sullo sviluppo della malattia?

"I social sono un’arma a doppio taglio. Permettono un maggiore accesso alle informazioni, ma è un accesso libero e le informazioni sono spesso contrastanti e inesatte. Tutti possono dire tutto e questo è estremamente pericoloso. Il fattore distruttivo per l’autostima è che sui social ci si confronta con la vita e il corpo di qualcun altro e lo generalizziamo alla realtà. I social potrebbero essere utili se servissero a normalizzare e a far vedere il quotidiano. Smagliature, cicatrici, che son tutte parti della storia di ciascuno. Invece c’è la tendenza ad essere tutti uguali, anche per una questione di appartenenza e sicurezza".

La famiglia che ruolo ha?

"Tutto parte dalla famiglia, non perché sia colpevole, ma perché i nostri primi modelli relazioni avvengono lì. E spesso è un meccanismo silenzioso, perché tanti messaggi vengono trasmessi con i non detti e con i comportamenti che parlano molto di più delle parole. Sarebbe importante che anche i genitori facessero un auto analisi sul loro modo di avvicinarsi al cibo".

Servono terapie ad hoc?

" Le terapie familiari per questo vengono consigliate, soprattutto quando ci sono adolescenti che soffrono di questi disturbi. È importante coinvolgere tutta la famiglia, perché non si senta lasciata fuori, perché chi soffre di un disturbo alimentare tende a chiudersi molto, e per offrire un approccio psicoeducativo: far capire come funziona il problema e quale sia il modo migliore per approcciarsi, evitando i commenti invasivi e la colpevolizzazione del paziente".

Come si sviluppa il percorso terapeutico?

"Innanzitutto si parte dal cibo e dall’alimentazione. Con la Mindful Eating, in particolare, si cerca di rieducare la persona a stare in contatto con il proprio corpo, tornare ad ascoltare i bisogni interni e le percezioni. È un lavoro parallelo su cibo ed emozioni, che coinvolge tutti i 5 sensi, approcciandosi ai cibi che fanno paura, quelli ritenuti giusti e sbagliati. Per aumentare un tipo di sensibilità e percezione che riporti il paziente ad avere consapevolezza di sé e fiducia nei confronti del proprio corpo, fondamentale nei dca, perché diviene solo peso e misura. Ma il cibo è la prima cosa con cui veniamo a contatto quando nasciamo, dopo la pelle della mamma. È il canale con cui si entra in relazione. E come con i problemi relazioni, o è sempre troppo o troppo poco. Per questo è importante comprendere il valore dell’atteggiamento. Perché una volta fatto, il paziente piano piano impara ad accudirsi, a prendere in braccio il bambino che è stato, e a prendersene cura".

Gaia Parrini