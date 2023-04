Quei 130 bambini trucidati A 11 anni scampò ai nazisti Poi una missione speciale

Quando le belve umane vestite da soldati tedeschi, o viceversa, del 16° SS Panzegrenadier Reichsfurer seminarono morte e terrore a Sant’Anna di Stazzema - era il 12 agosto 1944 - Leopolda, o semplicemente Poldina, Bartolucci aveva solo 11 anni. Per un puro caso, lei e la mamma sfuggirono al massacro. Perse l’amato babbo Adolfo, amici e amiche, tutti coetanei, i parenti. Da quel giorno, per i pochi superstiti di Sant’Anna di Stazzema, è cominciata una nuova vita, con un obiettivo: chiedere giustizia e non dimenticare, far conoscere a sempre più persone quel dramma sconfinato, conservare la memoria dell’eccidio come antidoto contro ogni forma di violenza gratuita.

Poldina Bartolucci, pur convivendo con un tipo di dolore che non passa mai, scelse di ricordare i suoi coetanei mettendosi alla ricerca di tutto ciò che era appartenuto alle giovani vittime della strage. Non solo: nel tempo la Poldina ha affinato la ricerca. "Mia madre - racconta la figlia Donatella Berretti - si era fermata alla terza elementare, ma era una donna ingegnosa, che voleva sapere, molto ostinata: negli anni ‘90 cominciò a raccogliere dati precisi delle vittime, fece degli schemi con i nomi dei piccoli uccisi, in tutti i modi voleva portare in fondo quella che considerava una missione: l’obiettivo finale era recuperare le foto degli adolescenti uccisi il 12 agosto".

Erano 130 i bambini e i ragazzi trucidati dalle “belve umane” naziste. 130: ripetiamolo ancora per dimostrare il senso della strage anche per rispondere a qualche “faccia di bronzo tedesca”, soldati del 16° Panzergranadier, che una volta rintracciati in Germania si erano vantati di avere eliminato a Sant’Anna “solo banditi-partigiani”... Vergogna che si aggiunge a vergogna.

Poldina Bartolucci cominciò piano piano la sua ricerca, non semplice visto che molte delle vittime erano bambini e bambine, provenienti da mezza Italia, sfollate a Sant’Anna, nella convinzione che fosse una zona tranquilla. “Ha scritto decine e decine di lettere alle famiglie - prosegue Donatella Berretti, la figlia della Poldina -: si era ingegnata a trovare gli indirizzi. E quando la gente rispondeva e mandava foto, lei era contenta: quel lavoro della memoria l’aveva assorbita totalmente”.

E quando chiuse il suo lavoro a metà degli anni ‘90, all’appello mancavano solanto quattro 4 foto. “Era orgogliosa e contenta - spiega ancora la figlia -: arrivò poi il riconoscimento della locale associazione e la piccola bacheca con i volti dei piccoli uccisi, è parte integrante del museo storico della Resistenza, così come altri oggetti che erano appartenuti ai piccoli morti”. Missione compiuta. Poldina - scomparsa nel 2009 - continua così a vivere per quel suo splendido e meritevole lavoro che uno storico di professione non avrebbe potuto fare meglio. Una laurea honoris causa alla memoria se lo meriterebbe, Per lei quella ricerca era stata una vera ragione di vita. Per non dimenticare quanto accadde in quel maledetto 12 agosto di 79 anni fa.

Giovanni Lorenzini