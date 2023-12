Quattro minuti di violenza: "È stato sconvolgente"

Un attimo prima si vedono passeggiare uno a fianco all’altra; lei, con una camicetta bianca, sottobraccio a lui, in blu. E un attimo dopo si vede sole lei, stesa sull’asfalto e ostinatamente aggrappata alla borsa che il rapinatore, sbucato dal niente, ha cercato di strapparle dalle mani. E che non si è fermato nemmeno quando lei, Paola, 72 anni, è caduta a terra. Anzi, ha continuato a trascinarla e l’ha presa anche a calci pur ottenere ciò che aveva mirato: una borsa. Nel video ripreso della telecamera privata che puntava sulla via IV Novembre si vede tutto il film della violenta aggressione avvenuta lo scorso 20 giugno e, in sottofondo, si sentono anche le grida di Angelo, il marito di Paola. Finito a terra anche lui e durabato dalla collona che aveva indosso.

Quattro minuti da incubo "chesembravano una scena di Arancia Meccanica". È il racconto che Paola e Angelo, 72 e 83 anni, hanno affidato pochi giorni dopo la rapina alle telecamere di "Ore 14", programma di Rai Due.

"Stavo camminando a braccetto con mio marito – ha iniziato a riavvolgere il nastro Paola, mostrando anche gli enormi lividi alla spalla – quando istintivamente ho intuito qualcosa di strano: ho notato un signore che ha attraversato la strada alla nostra altezza e ho stretto la borsa sotto il braccio. È stato un attimo, lui da dietro mi ha strattonato, ho resistito sganciandomi da mio marito che è caduto a terra. Vedendo che non mollavo lo sconosciuto mi ha tirato sull’asfalto, preso a calci e pugni e portato in mezzo alla strada. Io non mollavo la presa. Lui ad un certo punto è cascato e gli sono andata addosso; nel frattempo mio marito si è alzato, si è avvicinato e così quell’uomo ha mollato me, ha strappato la catena a mio marito ed è fuggito via. Un’esperienza che mi ha sconvolto – ha aggiunto Paola – all’ospedale mi hanno fatto la radiografia alla spalla, alla mano, al gomito e alle dita, oltre ad un’ecografia approfondita visto che c’era il rischio di un’emorragia interna visti i ripetuti calci all’addome. Fortunatamente non ho fratture od emorragie, a una persona della mia età poteva andare peggio".

Sconvolto anche il marito Angelo, 82 anni, che alle telecamere

mostrò rabbia per non essere riuscito ad avere le energie per reagire come avrebbe voluto. "Sono rimasto scioccato perché non sono potuto intervenire per proteggere mia moglie, e l’ho vista trascinare via come un sacco di juta e prendere calci. Sembrava una scena di ’Arancia meccanica’, era una cosa bestiale. Appena sono riuscito a rialzarmi sono andato incontro a questa persona e lui mi ha tirato via la catena dal collo ed è fuggito in bici. Ho tentato di inseguirlo ma sono finito nuovamente a terra".

Red.Viar.