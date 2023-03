Quattro chiacchiere alla fermata con gli utenti Ecco cosa non va e cosa si può fare per migliorare

Siamo andati a una delle fermate degli autobus a fare qualche domanda a ragazzi e adulti in attesa del loro pullman.

Cosa pensate del trasporto pubblico in generale?

"Penso che i mezzi di trasporto siano una cosa positiva perché aiutano a contrastare l’inquinamento. Credo però che il sistema di organizzazione non sia molto efficace".

Ogni quanto prendete il pullman e perché?

"Quasi tutti i giorni per andare e tornare da scuola".

Quali problemi trovate?

"Oltre ai ritardi, dovrebbero esserci più autobus nel giro di un’ora, per dare più flessibilità con i vari orari di lavoro, scuola e attività sportive. Un esempio è l’autobus per l’ospedale: ha solo due corse in un’ora, chi lavora lì non può prenderlo se l’orario non coincide con quello di lavoro. E’ solo un esempio, ma credo che molte persone siano costrette a prendere la macchina perché non ci sono abbastanza corse. E questo vale anche per gli studenti, spesso costretti a uscire prima da scuola per prendere l’autobus, altrimenti dovrebbero aspettare un’ora".

Quali soluzioni?

"Rispettare i tempi ed evitare i ritardi. Poi potrebbe essere aumentato il numero delle fermate per invogliare le persone a usare l’autobus".