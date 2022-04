Quarta dose, prenotazioni a rilento

In netto calo i contagi nella giornata di ieri, ma ovviamente influisce anche il basso numero di tamponi processati visti i giorni di festa. Nelle ultime 24 ore in Versilia i nuovi positivi sono stati 51: 17 a Viareggio, 9 a Massarosa, 7 a Pietrasanta e Seravezza, 5 a Stazzema, 4 a Camaiore, 2 a Forte dei Marmi. In Provincia sono 111 i nuovi positivi.

Intanto sono 140 le prenotazioni per la quarta dose agli over 80. La campagna, partita mercoledì all’hub vaccinale del Terminetto a Viareggio, non registra grandi numeri. Il totale di versiliesi in questa fascia d’età è di 13.799, ma secondo l’Asl non è detto che un versiliese si prenoti nell’hub vaccinale della zona. Così come un un non residente in Versilia può venire a vaccinarsi al Terminetto. Le dosi al momento disponibili in Versilia sono più di 1600. Chi sceglie il centro vaccinale dovrà prima prenotarsi sul portale regionale https:prenotavaccino.sanita.toscana.it. Sarà possibile essere vaccinati anche dai medici di medicina generale e nelle farmacie che aderiscono alla campagna.

Al tempo stesso è partita la campagna anche per gli over 60 con elevata fragilità. I prenotati all’hub del Terminetto sono 95. L’elenco delle patologie varia dalle malattie respiratorie a quelle cardiocircolatorie, neurologiche, epatiche, cerebrovascolari, al diabete, alle emoglobinopatie, alla grave obesità e alla disabilità fisica e psichica. Anche in questo caso sarà possibile prenotarsi sul portale regionale. A coloro che, collegandosi al portale, dichiareranno la loro impossibilità a muoversi, le aziende sanitarie dovranno garantire la vaccinazione a domicilio. La dose può essere somministrata anche dai medici di medicina generale. Al momento sono però esclusi coloro che hanno fatto la terza dose da meno di 4 mesi e coloro che hanno contratto il Covid dopo la terza dose.

E’ partita invece venerdì scorso la somministrazione della quarta dose agli ospiti delle Rsa dai medici di medicina generale. Per tutti gli altri cittadini, a qualunque categoria e fascia di età appartengano, la campagna vaccinale prosegue.

