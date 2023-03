"Quanta malinconia nel progetto Ma con il sindaco ci siamo capiti"

di Tommaso Strambi

"Quando il sindaco, Giorgio Del Ghingaro, ha aperto alla possibilità di lasciare le panchine anni Cinquanta, ho intravisto nei suoi occhi e, soprattutto, nelle sue parole uno spiraglio di piena comprensione del problema. Volete mettere quelle panchine in ferro battuto e ghisa con delle panchine moderne seppur di design?".

Il sottosegretario Vittorio Sgarbi racconta così la svolta che ha consentito di raggiungere l’intesa tra il Ministero della Cultura e l’amministrazione comunale di Viareggio per il definitivo via libera al progetto di riqualificazione del Belvedere Puccini a Torre del Lago. "Quella disponibilità – riconosce ora Sgarbi - ha rappresentato un momento di reciproca commozione".

Sottosegretario, è soddisfatto?

"È un’ottima intesa. Quanto doveva essere salvaguardato lo sarà. E questo è molto importante. Restano le panchine anni Cinquanta, restano (dove possibile) i pilastrini originali ed i lampioni che, seppur degli anni Ottanta, caratterizzano in maniera peculiare il contesto. Mentre, su mia specifica, richiesta la statua di Puccini sarà collocata al centro, circondata da un’aiuola".

Eppure la sua voce è velata di malinconia?

"Quando intervieni in certi contesti, meno fai meglio è. Ecco perché riconosco al sindaco Del Ghingaro di aver compreso il problema. Certi architetti avranno pure studiato in grandi università, ma piene docenti con poco gusto. Proprio come nel caso delle panchine. Quelle che ci sono vanno più che bene. Inserirci un elemento di design avrebbe significato snaturare completamente il luogo. Privarlo della sua anima. Sembrerebbe di trovarsi in ambienti ospedalieri, anziché in un luogo struggente che ha ispirato le opere del grande Giacomo Puccini".

Da le prescrizioni che avete imposto?

"Servono proprio a consentire al Belvedere di continuare a rimanere riconoscibile. Se certe previsioni fossero rimaste così come disegnate dagli architetti alla fine avremmo avuto un posto ’ripulito’, ma privo di gusto. E questo non lo avrei potuto accettare. Così, come non potevo accettare, la collocazione della statua dedicata al Maestro".

Non andava bene?

"Quando sposti il giardino e l’ordinamento delle aiuole è inutile tenere lì la statua di Puccini. Per questo la faccio mettere al centro. Almeno ci fa capire dove siamo e i cittadini di Torre del Lago o di Viareggio quando ci arriveranno ci si riconosceranno. Anche perché se tutto si limitava ad un piccolo giardinetto, allora bastava la modestia di una cosa semplice. La potevano tranquillamente fare i giardinieri del Comune senza scomodare fior di professionisti".