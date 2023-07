Quali le nuove frontiere green? Se ne parla stamani con Spada

"Le strategie green negli spazi urbani" è l’evento in programma stamani alle 11 alla Libreria Lungomare, organizzato da Casa Europa e dall’associazione Medusa. La discussione si concentrerà sul nuovo Bauhaus europeo e le città sostenibili del domani. Presente Fabrizio Spada, responsabile relazioni istituzionali dell’ufficio del Parlamento Europeo in Italia; Franco Pulzone, presidente dell’associazione Medusa e Alberto D’Alessandro, presidente di Casa Europa Viareggio. Sarà l’occasione, in un modo informale accompagnati da un caffè, per parlare di città sostenibili alla luce del Green Deal europeo e in particolare del nuovo Bauhaus che mira ad accelerare la transizione ecologica in vari settori come l’edilizia e il tessile, andando a incidere negli edifici, negli spazi pubblici, ma anche nella moda e nell’arredamento.