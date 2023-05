Pullman in panne, turisti francesi bloccati in autostrada. Soccorsi dalla Polizia ripartono il giorno dopo

Viareggio (Lucca), 2 maggio 2023 – Disavventura a lieto fine, venerdì pomeriggio 28 maggio, per 57 passeggeri francesi, soccorsi dalla Polizia di Stato di Viareggio. Erano stati in gita a Firenze un imprevisto ha ritardato il loro rientro in Francia. Il bus su cui viaggiavano sull’autostrada A/12 ha, infatti, avuto problemi a una gomma e a parti meccaniche e, nei pressi di Pietrasanta, si è fermato in corsia di emergenza.

Il disagio è durato poco: dalla Centrale operativa della Polstrada, sono intervenute immediatamente due pattuglie mettendo in sicurezza pullman e passeggeri, i quali, però, per la natura del guasto al loro pullman, sono potuti ripartire solo il giorno seguente.