Pulizia torrenti Seravezza: campagna slitta ad ottobre

Il meteo nei prossimi giorni non promette nulla di buono, tant’è che fioccano gli eventi spostati in altra data. Tra questi anche la campagna “Puliamo il mondo”, promossa da Legambiente con l’adesione del Comune con l’obiettivo di raccogliere i rifiuti abbandonati sul territorio. L’iniziativa, alla quale come sempre sono invitati tutti i cittadini, acvrebbe dovuto svolgersi sabato, ma le brutte previsioni meteo hanno reso necessaria una nuova data, quasi sicuramente il 7 ottobre. "Un appuntamento importante al quale aderiamo con convinzione – spiega l’assessore all’ambiente Michele Silicani (nella foto) – come momento non solo di pulizia del territorio ma di maggiore consapevolezza sull’abbandono dei rifiuti e sulla necessità di una vera e propria cultura di rispetto per l’ambiente. In attesa di confermare il prossimo appuntamento, probabilmente il 7 ottobre, invitiamo fin da ora i cittadini, famiglie con bambini e anche coloro che, anche in modo polemico, segnalano l’abbandono di rifiuti. Unirsi a noi – conclude Silicani – sarà il modo migliore per dare un fattivo contributo e lanciare con più forza il messaggio della necessità di rispettare l’ambiente".

La campagna di pulizia, in particolare, interesserà i torrenti Serra e Vezza, nei tratti del capoluogo, dove i volontari scenderanno attrezzati del necessario per raccogliere quanto abbandonato da chi, evidentemente, manca di senso civico. I volontari, armati di sacchi, guanti e pettorine, ancora una votlta daranno il proprio contributo per rimuovere sacchetti di plastica, lattine, bottiglie e tutto quello che dovrebbe stare nei cestini ma che purtroppo viene gettato negli alvei dei corsi d’acqua senza alcun rispetto.