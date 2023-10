"Puccini, risorsa per il turismo". L’incontro del Pd al bar Galliano

Il Partito Democratico promuove, domani alle 17 al bar Galliano, un incontro dal titolo “2024, il centenario della morte di Puccini. Una risorsa per un nuovo modello turistico di Viareggio e della Versilia: idee e proposte a confronto”. Sarà l’ occasione di una prima riflessione "sui mutamenti della domanda turistica dopo l’emergenza Covid, sulle debolezze di un modello di offerta statico nel tempo e sulla possibilità di promuovere un turismo che abbia come riferimento Giacomo Puccini, la sua musica, i suoi luoghi prediletti, ed il contesto versiliese". In apertura l’attrice Patrizia Lazzarini ed il flautista Giampiero Pierini proporranno una sintesi delle creazioni pucciniane. L’ incontro, coordinato dal segretario Filippo Ciucci, sarà introdotto da Nicola Domenici e partecipano Niclo Vitelli, utore del libro “un bel dì vedremo”; Francesco Giannerini, presidente Confesercenti; l’imprenditore Roberto Vannozzi; Emiliano Cerri, presidente Silb; il segretario della Filcams Massimo Dinelli, e l’associazione albergatori. Conclusioni di Federica Maineri della segreteria regionale.