Puccini: grandi eventi e cantieri in pochi mesi?

Ci sarà qualcosa di valore per il centenario di Giacomo Puccini? Bisogna chiederselo perché i membri del Comitato discutono, il presidente Alberto Veronesi ha proposto un programma che viene contestato dall’interno del Comitato, i primi eventi dovrebbero tenersi il prossimo giugno e mancano appena due mesi. Tutto questo quando, nel mondo, la programmazione dei teatri lirici segue ritmi quadriennali o quinquennali, e gli artisti di rilievo internazionale prendono impegni e contratti con la stessa scadenza.

La vita del Comitato, fin dalla nomina da parte del Governo Draghi, è segnata dalle liti politiche. Ma a noi, ai cittadini, ai melomani importa poco degli interessi di bottega del centrosinistra o del centrodestra. I comuni mortali chiedono da decenni perché un tesoro come Puccini non abbia un Festival all’altezza del "Rossini Opera" nelle Marche, o di quello mozartiano a Salisburgo. Non contano le colpe, importa la situazione di fatto. Una situazione che non ha un riverbero turistico-economico paragonabile alle due manifestazioni citate.

Tra le proposte di Alberto Veronesi per quest’anno ci sono un’edizione critica de "Le Villi", prima opera scritta dal Maestro. Un galà lirico in Lucchesia, e via elencando. I sindaci volevano che parte dei 9,5 milioni di budget statale destinato alle celebrazioni fosse impiegato nel recupero di luoghi pucciniani come la villa del Marco Polo (che è a Viareggio, ma appartiene alla Fondazione di Lucca). Ma pensiamo alle lungaggini burocratiche per approvare incarichi, progetti, finanziamenti, gare d’appalto: davvero, anche avendo deciso gli interventi l’autunno scorso, avremmo visto delle inaugurazioni nel 2024?

Per ultimo, ciliegina sulla torta, l’annuncio del Pd per un’iniziativa internazionale da tenersi tra poche settimane per rilanciare progetti e programmi delle celebrazioni. Benissimo: ma anche in questo caso vale il poblema dei tempi, della burocrazia, dell’italianità che non corre come le decisioni monocratiche del Principe di Monaco.

b.n.