Puccini e le bici. Una mostra per il Giro Rosa

La mostra “Sono Biciclista! Velocipedi e Biciclette al tempo di Puccini“ si apre domani e fino al 12 maggio resterà allestita nell’auditorium Simonetta Puccini adiacente la Villa Museo. È una selezione di veicoli a due ruote di fine Ottocento (foto), insieme a documenti originali dell’epoca e a trascrizioni di lettere pucciniane che testimoniano la grande passione che il compositore aveva per questo mezzo di trasporto. La mostra è visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

La mostra è un omaggio al Giro di Italia in occasione della tappa pucciniana del Giro di Italia in calendario giovedì 9 maggio quando la sesta tappa del Giro Rosa partirà dalla Villa sulle rive del lago che per oltre 20 anni è stata residenza amata dal maestro. Una tappa nel nome di Giacomo Puccini nell’anno in cui si celebra il centenario della sua morte.

La mostra è stata organizzata dalla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini in collaborazione con il museo Velocipedi e Biciclette Antiche - Collezione Privata A. & C. Azzini, ha il patrocinio della Città di Viareggio e del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca. Nel giorno della tappa della Corsa Rosa sono state organizzate tre visite guidate, alle 10, alle 11 e alle 12 accompagnate da un intervento musicale del maestro Elia Faccini che suonerà il pianoforte Förster di Giacomo Puccini. L’esposizione vuole focalizzare l’attenzione su un aspetto poco conosciuto del maestro .