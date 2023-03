Puccini e il centenario Il Comitato riparte con tre bandi pubblici da 870mila euro

di Martina Del Chicca

L’acuto non è riuscito, il maestro Alberto Veronesi è rimasto fuori dal consiglio della Lombardia. E dopo la tempesta scatenata dalla sua candidatura alle Regionali con Fratelli d’Italia; sul Comitato nazionale del centenario pucciniano, presieduto proprio dal Maestro con la passione per la politica, pare tornata un’aria di quiete. Almeno apparente. Il Comitato, dopo le dimissioni di alcuni membri, la lettera di fuoco dei sindaci di Viareggio, Lucca e Pescaglia, e svariate riunioni andate a vuoto per la mancanza del numero legale, ha ingranato la marcia. E il 28 febbraio, nell’ultimo giorno utile per evitare di perdere le risorse governative – 1,5 milioni di euro per il 2022 e 8 milioni per il 2023 –, ha pubblicato sul proprio sito (www.comitatopuccini.it) tre avvisi di interesse pubblico per i quali sono stati stanziati 870mila euro.

Nello specifico il Comitato è alla ricerca di un operatore, specializzato nella pianificazione e nella promozione di manifestazioni di spettacolo di carattere musicale e lirico sinfonico, per l’organizzazione dell’inaugurazione delle Celebrazioni, che abbracceranno tutto il 2024, con un portafoglio a disposizione di 230mila euro. Il secondo avviso è dedicato invece alla raccolta di proposte progettuali per il recupero, il restauro, la tutela e la valorizzazione dei luoghi e dei patrimoni pucciniani, e per le quali vengono messe a disposizione 570mila euro. "Ciascun intervento – si specifica nel bando – potrà essere oggetto di contributo nella misura massima del 70% del suo costo complessivo", pertanto i proponenti dovranno prevedere una compartecipazione alle spese nella misura del 30% del costo complessivo dell’intervento. Possono fare richiesta le amministrazioni pubbliche; le Fondazioni o le associazioni proprietarie o titolari della disponibilità giuridica di beni, mobili o immobili, pucciniani.

Il terzo bando, quella della discordia, riguarda infine la ricerca di una casa di produzione discografica per l’edizione speciale di “Puccini100“, un cofanetto dell’opera integrale di Giacomo Puccini e di un volume monografico per celebrare i 100 anni della morte del Maestro. Al progetto sono destinati 70mila euro. Proprio questo impegno, fortemente sostenuto dal presidente Veronesi, avrebbe invece suscitato le perplessità dei sindaci del Comitato, che avrebbero preferito dirottare maggiori risorse sugli interventi strutturali. Comunque sia, dopo le sfuriate e e le dure polemiche che hanno agitato i preparativi per le celebrazioni, il Comitato, sia pure non all’unanimità, ha ripreso a deliberare. E il suo presidente, saldamente ancora alla guida, rimane ottimista.

"Sono assolutamente soddisfatto – dichiara il Maestro Veronesi –, e ringrazio i membri del Comitato per questo. Dopo aver iniziato un importante lavoro nel 2022, si inizia il 2023 indirizzando concretamente risorse significative verso iniziative di spettacolo, manifestazioni e tutela e ripristino dei luoghi, che sono le missioni principali che il Comitato ha".