Puccini al Teatro Eden. Iniziano le celebrazioni con una parata di stelle e l’Accademia della Scala

Quando mai un’orchestra proveniente dalla Scala di Milano ha suonato in città? A Viareggio, non a Torre del Lago. E quando in un teatro cittadino hanno cantato insieme grandi interpreti della lirica come Francesco Meli, il leggendario Leo Nucci, e Carolina Moreno Lopez la cui voce strepitosa è avviata alla consacrazione internazionale? Domani alle 18, al Teatro Eden in Passeggiata, si terrà la cerimonia di apertura dell’anno pucciniano, delle celebrazioni del centenario della morte del Maestro. Con grandi cantanti e musicisti.

Alberto Veronesi, presidente del Comitato nazionale, li considera e non a torto "alcuni dei più autorevoli interpreti pucciniani di oggi". L’Orchestra dell’Accademia della Scala sarà diretta dal maestro Michele Gamba, che ha appena diretto con grande successo "Medea" al Teatro alla Scala. Il soprano Carolina Moreno Lopez è stata Cio Cio San nella "Butterfly" dell’ultimo Festival pucciniano, voluta nel ruolo dal grande regista e scenografo Luigi Pizzi. Ne è uscita un’interpretazione vocale e scenica di rara eccellenza. Francesco Meli, tenore, non ha bisogno di presentazioni avendo più volte conquistato la Scala. Né tanto meno Leo Nucci, uno dei massimi baritoni della storia che ha all’attivo 550 recite del "Rigoletto" verdiano nel mondo.

Il programma del concerto all’Eden è affascinante: Preludio del I Atto della "Traviata"; Recondita armonia dalla "Tosca";

Sì, mi chiamano Mimì, e O Mimì, tu più non torni dalla "Bohème"; O mio babbino caro dal "Gianni Schicchi"; Ah vittoria! vittoria! dalla "Tosca"; E lucevan le stelle dalla "Tosca"; Madamigella Valery… dalla Traviata; Ah! Sì, ben mio dal "Trovatore"; l’Intermezzo sinfonico della "Manon Lescaut"; Donde lieta dalla "Bohème"; e Parigi, o cara dalla Traviata. Per gli appassionati e i neofiti, un evento da non perdere.