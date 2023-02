Pubblicato il nuovo bando

È stato pubblicato il nuovo bando del Premio Letterario Massarosa. Il primo importante atto che dà ufficialmente il via alla 37ª edizione del concorso letterario nato nel 1947 da una geniale intuizione di alcuni studenti universitari e che si pone come obiettivo il favorire la produzione letteraria, la valorizzazione dei contenuti e la ricerca espressiva nel nostro paese. Prevista come sempre un’unica sezione dedicata ad un’opera prima di narrativa edita nel periodo compreso tra il 1°Aprile 2022 e il 31 marzo 2023. Le opere dovranno pervenire alla Segreteria del premio entro e non oltre il 20 aprile. La giuria tecnica composta da: Giuliano Pasini (presidente di giuria), Paolo Casadio, Nicoletta Verna, Stefano Santini, Maria Vittoria Nardini, Giuseppe Paoli e new entry il vincitore dell’edizione 2022 Nikolai Prestia andrà poi a scegliere la cinquina finalista che sarà giudicata durante la cerimonia di premiazione in autunno dalla giuria popolare. Ed ecco un’altra novità di quest’anno con cinque giurati popolari in più e la precedenza ai non sorteggiati dello scorso anno, oltre alla conferma della partecipazione alla giuria popolare dei ragazzi delle superiori.

"La pubblicazione del bando – commenta il consigliere delegato alla cultura Adolfo del Soldato (in foto) – rappresenta un primo vero passo verso l’edizione 2023 del PLM, Premio Letterario Massarosa che negli anni si è saputo imporre e trovare un proprio spazio nel modo letterario anche grazie all’appoggio e sostegno della Fondazione Pomara Scibetta e del dott. Giuseppe Scibetta che ringraziamo".