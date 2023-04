Prove d’estate Turisti in Passeggiata E anche in spiaggia sfidando il freddo

Il sole splende e il termometro segna 14 gradi. È la cartolina prepasquale da Viareggio. Che si è svegliata come in un giorno di festa, ma non con la stessa quantità di persone. Tante quelle che sono venute a riversarsi sulla Passeggiata e nei ristoranti del lungomare, ma non tantissime. Capita di vedere qualcuno col piumino e altri in abiti più leggeri. Ma non l’invasione tipica di un giorno di festa. Sì, persone a camminare ma non frotte a fare il classico struscio. Tutti aperti i negozi ma pochi i clienti con sacchetti in mano. All’ora di pranzo persone fuori dai ristoranti in cerca di un raggio di sole, ma con abiti pesanti. E non potrebbe essere altrimenti, visto che le temperature sono calate negli ultimi giorni.

Così invece che salire il termometro è tornato indietro, come in un gioco dell’oca al contrario. Le previsioni stimano un rialzo dalla prossima settimana. Un toccasana per il ponte del 25 aprile. Intanto, c’è chi si è disteso sulla sabbia davanti piazza Mazzini, non ancora occupata dagli stabilimenti balneari. I più giovani, i più temerari. A passeggiare di fronte ai negozi invece soprattutto persone di mezza età. Qualcuno, sulla Terrazza della Repubblica, si lancia nel footing. Mentre all’estremo opposto, sul lungomolo, c’è chi è in fila per un "frittino". Ma anche qui non c’è il pienone.

Stessa situazione anche a Lido di Camaiore. Dove le bancarelle affollano la passeggiata. Una gita organizzata, un gruppo di anziani, scende da un pullman vicino alla fossa dell’Abate, ed è il segno più lampante della gita turistica. Ma gli stalli a pagamento non sono tutti occupati. Si sentiva parlare toscano "aspirato", ma di "torpedoni" turistici non se ne vedono. Forse tutti dalle seconde case? Qualche stabilimento balneare ha già riaperto i battenti. Qualcuno è sulla sdraio, come a prendere il sole. Che c’è, ma serve anche il giubbotto invernale.