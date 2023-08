Protezione civile, varato il piano "Punteremo sulla prevenzione"

Emergenze idrogeologiche, vento forte, neve e ghiaccio, terremoti, mareggiate e incendi. Puntando tutto sulla comunicazione e sulla prevenzione coinvolgendo cittadini e associazioni. A sei anni dall’ultima stesura, il piano comunale di Protezione civile è stato varato dalla giunta in una nuova veste al termine di un iter avviato a fine 2022 e che ricalca quello legato agli strumenti urbanistici. Il piano è infatti al vaglio di Regione e Provincia, che hanno 60 giorni per chiedere integrazioni o dare il via libera, dopo di che sbarcherà in consiglio comunale.

"Appena mi fu assegnata questa delega nel 2018 – spiega l’assessore Tatiana Gliori – una delle prime cose che chiesi all’ufficio fu di verificare il piano di Protezione civile. Un percorso molto lungo, essendo di fatto ripartiti da zero, ed enorme. Il nostro personale e la ditta incaricata ’Dream Italia’ hanno offerto una disponibilità ben oltre il dovuto per raggiungere l’obiettivo e di questo sono grata e orgogliosa. Non è una cosa da addetti ai lavori: il piano raccoglie tutti gli strumenti, prima di tutto di conoscenza, che permettono a una comunità di proteggere se stessa durante un’emergenza e prima che si verifichi, grazie a quella prevenzione, in termini di comportamenti o buone pratiche quotidiane, che consente di mitigare gli effetti di un evento calamitoso". In attesa del progetto di comunicazione social – atteso entro fine settembre – Gliori ricorda che la ditta ha lavorato coinvolgendo gli uffici urbanistica, scuola, sociale, lavori

pubblici, ambiente e patrimonio in modo da poter descrivere il territorio ed elencare i rischi presenti, elaborare il modello di intervento (con l’organizzazione della struttura di protezione civile comunale e le procedure generali previste, fino a cartografie e schede tecniche, formazione del personale, informazione ai cittadini ed esercitazioni.

Daniele Masseglia