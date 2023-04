Protezione Civile Dal Lions 3mila euro

Il maxi rogo dello scorso luglio ha lasciato delle ferite aperte sul territorio massarosese. Ferite che necessitano di risorse per essere sanate. Per questo, il Lions Club di Massarosa presieduto da Monica Assanta si è "tassato" per finanziare al Comune una parte del servizio di messaggistica usato dalla Protezione Civile per diffondere in modo efficace e capillare informazioni di allerta per la popolazione, in caso di condizioni di pericolo. Il servizio dovrebbe essere attivo 24 ore su 24 e risulta lo strumento migliore per comunicare in modo rapido a tutti i cittadini. Proprio con i fatti dell’anno scorso, "l’amministrazione ha potuto constatare la prioritaria necessità di dare informazioni chiare e tempestive a tutti i cittadini che vivono nelle aree a maggiore rischio", si legge nel documento con cui l’ente di piazza Taddei accetta la donazione dei Lions. Ma al momento "i sistemi di comunicazioni e allertamento a disposizione, non permettono di garantire la tempestività e l’effettività della ricezione delle comunicazioni in emergenza come sarebbe necessario".

Il contributo dei Lions al servizio, ricevuto dal Comune alla fine di marzo in qualità di donazione, ammonta a 3mila euro. Si tratta della seconda "auto-tassazione" dei soci per iniziative da sviluppare sul territorio. Di recente era stato organizzato un evento, in collaborazione con il club Lions di Massa Carrara Apuania, a favore dell’Associazione versiliese "Piccole Stelle Onlus", che ha tra i suoi scopi quello di favorire le cure e lo sviluppo dei neonati prematuri, di assistere i genitori e anche divulgare l’importanza della donazione del latte materno.

RedViar