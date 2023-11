Protezione civile al lavoro su più fronti per limitare i disagi della gente

Se a Torre del Lago il colpo di martello si è abbattuto con il massimo della forza, nella retrostante Massarosa si sono avvertite le vibrazioni più potenti. Dalla serata di lunedì in avanti, la rete di protezione del territorio è dovuta intervenire in varie frazioni per superare i disagi causati dal maltempo: Misericordia di Massarosa, protezione civile e polizia municipale hanno lavorato su più fronti per evitare pericoli e difficoltà. L’intervento principale è stato condotto sul Monte Quiesa, dove un albero è caduto da una proprietà privata e ha invaso la strada, interrompendo la circolazione veicolare. È stato necessario l’intervento di due squadre, con il supporto dei carabinieri della stazione di Massarosa incaricati di gestire la viabilità, per sgomberare la carreggiata. Anche nella frazione di Bozzano ci sono stati disagi per la caduta in strada di un grosso ramo, nelle vicinanze dello stadio.

Nel capoluogo, in via del Bertacchino, alcuni rami sono caduti nel giardino della scuola. Ieri mattina è intervenuta una ditta incaricata della rimozione dei residui e della verifica sulla stabilità delle piante, dal momento che dopo la chiusura di lunedì mattina le scuole sono regolarmente riaperte. Ram in strada sono stati rimossi anche dalla Sassaia, mentre a Montigiano, in via del Palazzetto e in via di Inta – già interessata da una frana la scorsa settimana – tre abitazioni sono rimaste isolate, con conseguente intervento dei tecnici per il ripristino della linea telefonica. Tornando a valle, la protezione civile della Misericordia di Stiava nella serata di domenica ha effettuato la distribuzione di ballini di sabbia anti-allagamento, mentre ieri sera è tornata a operare per presidiare tutta l’area nord del territorio comunale. Nel frattempo, continua l’intervento dei tecnici Enel a Gualdo per il ripristino della linea elettrica: ieri è stato posizionato un generatore di supporto per alimentare le abitazioni.