Protesta rinviata a martedì: "I mutui vanno sospesi"

VIAREGGIO

La Regione fa la settimana corta. I pescatori viareggini invece, da tempo, non fanno nemmeno la giornata. Per queste ragioni ieri hanno deciso di rinviare a martedì la protesta a Firenze, e lanciano un nuovo appello al presidente Eugenio Giani: "I ristori non basteranno. Vanno sospesi i mutui".

Non solo ristori. Sei giorni di pesca in due mesi, rispetto ai 28 giorni di uscite della marineria livornese, hanno messo in ginocchio la Cittadella che gestisce il mercato ittico. "Non bastano i ristori – ammjette la presidente Alessandra Malfatti – La Regione deve sospendere i pagamenti dei mutui a carico della nostra organizzazione, e dei singoli armatori dei pescherecci". La Cittadella infatti è esposta per 550 mila euro, e aspetta ancora l’erogazione di 600 mila eutro di contributi pubblici per gli investimenti fatti, che oltre tutto non sono nemmeno finiti".

Intanto la protesta prevista oggi slitterà a martedì. Il perché è semplice: "In Regione fanno la settimana corta. Saremmo andati in via Cavour a Firenze per trovare gli uffici chiusi e tutti assenti. Per questo manifesteremo invece martedèì, giorno in cui si riuniscono le commissioni consiliari". È un fatto che l’attenzione dei politici regionali è aumentata da quando la presidente Lucia De Robertis ha guidato il sopralluogo della IV commissione ambiente e infrastrutture alla bocca del porto insabbiata.

Da lunedì dovrebbe cessare la mareggiata e le previsioni danno bel tempo. Quindi gli armatori dei pescherecci intendono uscire me lavorare. Ma il canale tra le secche è stretto e contorto, e nonostante le prese di posizione dei politicik quel che conta, legalmente, è l’ordinanza della Capitaneria che ha aggiornato le preoccupanti mappe batimetriche. Che la mareggiata potrebbe aver di nuovo modificato. "Domenica andiamo noi con una barca e l’ecoscandaglio a misurare il fondale – ha detto Malfatti dopo l’assemblea dei pescatori – Abbiamo chiesto alla Capitaneria la presenza di un rimorchiatore quando i pescherecci usciranno, per sicurezza. I nostri associati vorrebbero che la Capitaneria o la Port Authority mettessero boe luminose per delimitare il canale, ma non credo lo faranno. Le boe potrebbero essere dislocate lungo un canale sicuro, in queste condizioni nessuno di prenderà la responsabilità".

Da Pisa l’associazione ambientalista "La città ecologica" certifica che l’insabbiamento del porto non è una fatalità, ma appunto ordinaria amministrazione: "È un problema strutturale che periodicamente esplode ma che esiste permanentemente e che andrebbe affrontato dagli enti competenti, in primis la Regione Toscana, con provvedimenti strutturali e giusti dal punto di vista ambientale. Oggi gli apporti di sedimenti dell’Arno sono quasi esauriti. Ma ci sono quelli erosi fra Bocca d’Arno e la foce del Serchio. Si stima che la spiaggia a sud del porto di Viareggio si sia accresciuta, dal 1938 al 2005, di quasi 300 metri. Negli ultimi decenni sono arrivati 100 mila metri cubi di sabbia all’anno, oltre 2 milioni di mc in 21 anni. Usiamo almeno parte di questa sabbia per il ripascimento del litorale del Parco di S.Rossore".