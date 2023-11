Protesta piatti freddi, la Sviluppo assicura l’uso di coperchi termici

"Per la consegna dei pasti usiamo contenitori termici che perdono solo un grado l’ora: difficile che gli alunni mangino piatti freddi". L’amministratore unico della Pietrasanta Sviluppo Pietro Bertagna risponde così a quelle mamme che nell’edizione di ieri si erano lamentate per la temperatura non sempre gradevole delle pietanze servite nelle mense scolastiche. "Gli alunni in genere mangiano alle 12 – spiega Bertagna – e i furgoni iniziano le consegne tra le 10.45 e le 11. Significa che, alla peggio, con l’ultimo giro i piatti perdano solo un grado o un grado e mezzo. Poi ci sta che i bimbi perdano tempo a chiacchierare, facendoli freddare". Nel frattempo un altro gruppo di mamme desidera elogiare il servizio mensa: "I nostri figli trovano tutto molto abbondante e buono, con piatti sani ed equilibrati. Non solo: siamo soddisfatte per il traguardo della mensa che da lunedì sarà attiva alle elementari ’Mancini’ anche nei giorni in cui non c’è rientro. Un successo ottenuto dopo 7 lunghi anni".

d.m.