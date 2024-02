Pietrasanta, sette operai salgono sul tetto di un capannone per protesta

Pietrasanta (Lucca), 20 febbraio 2024 – Sette operai egiziani, legati a una ditta di Milano, stamani intorno alle 10 sono saliti sul tetto di un capannone in via Garibaldi a Pietrasanta, di proprietà dello scultore coreano di fama mondiale Park Eun Sun.

Gli operai, che sono rimasti per due ore a 12 metri d'altezza ma non hanno mai minacciato di buttarsi di sotto, sostenevano di non ricevere lo stipendio da tre mesi dalla ditta che ha avuto in subappalto il cantiere per la costruzione di un atelier.

Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, che hanno anche posizionato un gonfiabile per precauzione, e i carabinieri.

La ditta titolare dell'appalto, per scongiurare gesti estremi, alla fine ha effettuato un bonifico sebbene sostenga che erano soldi non dovuti, mentre un esponente della Cgil ha fatto da intermediario convincendo gli operai a scendere. Rischiano una denuncia per procurato allarme.