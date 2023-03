Protesta all’ospedale Macchinetta ruba soldi

La macchinetta dei ticket non dà il resto: dopo un viaggio nella burocrazia rinuncia a ritirarlo. Susanna Ceragioli, commerciante di Camaiore, ha affrontato una crociata per un resto in banconote da 5 euro. "Avevo pagato il ticket in ospedale con 20 euro - afferma - per un costo di 13 euro: la macchinetta era priva di banconote e mi ha restituito 2 euro mentre, per i restanti 5, mi ha fornito una ricevuta". A quel punto si è recata al banco delle informazioni e le hanno assicurato di poter riscuotere il resto presso ogni banca. Niente da fare, non esiste di fatto tale possibilità. "Le banche mi hanno risposto picche - continua la Ceragioli - quindi ho scaricato dal sito dell’Asl Livorno, come suggeritomi in ospedale, la documentazione per poter chiedere indietro i miei 5 euro: un papier lunghissimo da compilare con iban, pec e via dicendo…”. Ora, la signora si domanda come possa essere così complicato: "Ho rinunciato dopo vari tentativi di inoltrare invano la documentazione e mi domando come facciano gli anziani o altre persone poco pratiche. E in quanti poi lasciano il resto non riscosso per questa modalità così farraginosa di restituzione?".