Prorogata la mostra di scultura di Allegrucci

La mostra di Jacopo Allgreucci “Se ti va facciamo“ curata da Tommaso Tovaglieri è stata prorogata fino a venerdì 9 febbraio. La rassegna è in svolgimento all’associazione culturale “Le Nuove Stanze“ ad Arezzo. Allegrucci, artista, collagista e costruttore di carri (pluri-vincitore del Carnevale), presenta una nuova grande scultura: un elefante costretto in uno spazio domestico, che crea un effetto straniante e allo stesso tempo coinvolgente per lo spettatore. L’animale rende tridimensionale l’espressione di tradizione anglosassone “Elephant in the room” con cui si vuole indicare un problema molto evidente, ma di cui non si intende fare parola. Orari: dal martedì al venerdì 10-12,30 e 15-18, sabato e domenica su appunamento. Ingresso libero, info a 349 6486862.