PRONTO A TORNARE NEL PD

Fabrizio Manfredi viene dal Pcì, è stato il segretario versiliese che candidò il sindaco Marco Marcucci, poi a lungo è finito nella "lista nera" dei Dem. Ha partecipato alla nascita di Articolo Uno e ora gongola: "Scalata al Pd? No, alle primarie è venuta tanta gente, un elettorato diffuso di sinistra che da anni non trovava motivazione ma s’è mosso per Elly Schlein. Lei ha saputo intrepretare e rappresentare le ragioni e i sentimenti del mondo della sinistra che era smarrito e disperso. Noi di Articolo Uno prenderemo tutti la tessera 2023 del Pd e parteciperemo alla fase costituente del nuovo partito. Ci sarà il rinnovamento di tutti gli organismi dirigenti, la Versilia attende i futuri congressi ,e verso il sindaco Del Ghingaro non cambia nulla: eravamo già tutti contro".