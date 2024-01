Promozione

1

LUCO

: Citti, Lorieri (59’ Bonuccelli), Laucci, Genovali, Da Prato, Ceciarini, Szabo (88’ Tosi), Ghelardoni (77’ Bondielli), Mengali, Tragni (54’ Vaselli), Mancini (61’ Pinelli). All. Della Bona.

LUCO: De Sanctis, Arias, Buzzigoli (83’ Kuka), Cirillo, Capetta (67’ Urzetta), Giannasi, Marucelli (83’ Del Re), Parrini, Trotta, Maenza (64’ Aliverinini), Mencioli. All. Bellini.

Arbitro: Subhan di Pontedera

Rete: 73’ Mengali.

Note: spettatori 150 circa; espulso al 75’ Ceciarini per doppia ammonizione; ammoniti Bonucceli, Capetta.

Il Pietrasanta ritorna dopo molto tempo alla vittoria e prosegue la propria striscia di risultati utili. La vittoria per 1-0 contro il Luco vale molto visto il valore tecnico di un avversario che ha dimostrato di avere quanto meno 3-4 elementi che in categoria fanno la differenza. A favore dei padroni di casa lo spirito di sacrificio, ed il bomber Mengali che alla prima palla utile ricevuta ha siglato il gol vittoria.

La partita è vivace ed accesa, il primo tempo vede un paio di occasioni per parte. Nella ripresa, anche grazie ai cambi il Pietrasanta riesce a tenere alto il ritmo, il Luco con l’uscita di Maenza perde un po’ di peso in avanti. Decisivo al 47’ un salvataggio sulla riga di Laucci. Nel finale la partita condensa le migliori emozioni. Al 73’ il Pietrasanta passa: passaggio filtrante di Ghelardoni, tacco smarcante di Pinelli che libera sulla corsa Mengali dentro l’area, controllo e sinistro vincente del bomber sul secondo palo. I padroni di casa perdono al 75’ Ceciarini espulso per doppia ammonizione, il Luco preme ma il Pietrasanta regge e conquista tre punti pesanti contro un avversario di livello per risalire in classifica.

Andrea Bazzichi