Programma fitto Barbarscura X alla Versiliana

Come ogni giorno d’estate, è una ricca giornata alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.

Si inizia allo Spazio Bambini che ospiterà oggi dalle 17 i laboratori creativi e artistici. Si prosegue conn ‘Viva la ciccia e chi la stropiccia’, incontro al Caffè in programma alle 18,30. Sul palco ‘Romano Battaglia’ ci saranno: Dario Cecchini, il macellaio-poeta di Panzano in Chianti (Firenze), che ha recentemente ricevuto il premio del Consolato generale degli Usa per la ’diplomazia culturale’; Ciro Vesitita, dietologo, fitoterapeuta, nutrizionista e autore di diverse pubblicazioni; Maurizio Cecchini, cardiologo dell’Università di Pisa; Carlo d’Ascenzi, docente di sicurezza alimentare all’Università di Pisa; Marcello di Giusto e Gianfranco Pucci dell’Associazione macellai della provincia di Lucca e Massa Carrara. Al termine dell’incontro si svolgerà una degustazione di prodotti a base di carne (ingresso libero, programma completo su www.versilianafestival.it). In contemporanea, cioè sempre alle 18, alla Versiliana dei Piccoli sbarca per la prima volta il laboratorio di “Gioco Musica” con Sabrina Leonardi che insegnerà a tutti i bambini a riconoscere i suoni e la musica in maniera semplice e divertente.

Si chiude sul palco del gran teatro alle 21,30 con il “satiratore scientifico“ Barbascura X, personaggio tra i più celebri del web (800mila iscritti al suo canale principale e oltre 110 milioni di visualizzazioni) e della tv con la conduzione di note trasmissioni su Dmax, Rai 3 e Comedy Central. Divulgatore scientifico che da diversi anni anima i social con curiosi documentari sulle scienze naturalistiche, presenterà il divertente ed eccentrico spettacolo “Amore Bestiale”. Biglietti su Ticketone e alla biglietteria della Versiliana, info allo 0584 265757.