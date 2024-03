Progetto sullo sport. Il Marconi selezionato

L’istituto Marconi, assieme all’Università di Pisa, è coinvolto nel progetto "Moving4future". La Provincia si è infatti aggiudicata il quarto posto in graduatoria tra le 20 Province selezionate per la co-progettazione e co-gestione di progetti nell’ambito del Programma Nazionale “G.a.m.e. Upi (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment) tutti in campo nessuno escluso”. Un piazzamento che vale 100 mila euro di finanziamento proveniente dal Fondo per le politiche giovanii. Il progetto avrà una durata di 12 mesi e tra gli obiettivi specifici, oltre alla sensibilizzazione della cittadinanza al valore dello sport, ci sarà l’organizzazione di lezioni e convegni mirati di scienze dell’alimentazione in relazione ai corretti stili di vita e allo sport; la promozione di eventi sportivi rivolti a giovani normodotati e con disabilità, incontri informativi sulle discipline paraolimpiche. I ragazzi sperimenteranno pratiche di orientering, svilupperanno capacità creative in ambito culinario tenendo conto della salute e dei prodotti locali, si confronteranno nel corso di momenti formativi con persone diversamente abili. Inoltre, parteciperanno a un percorso didattico e laboratoriale sull’utilizzo intelligente dei nuovi strumenti multimediali mobili, che saranno applicati allo storytelling nutrizionale e sportivo: un gruppo selezionato di studenti realizzerà dei cortometraggi che saranno poi proiettati e valutati all’interno di una speciale sezione del Lucca Film Festival 2024 (21 – 29 settembre). Tra gli eventi in primo piano, due contest di cucina in cui gli studenti dell’Alberghiero sperimenteranno nuove idee culinarie ad hoc per l’alimentazione dello sportivo. L’evento finale di chiusura del progetto avrà luogo a Roma ad inizio 2025.