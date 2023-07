Progetto Sport all’alba Tantissimi gli iscritti Si raddoppia al tramonto

Dall’alba al tramonto: l’appuntamento con lo sport e il benessere raddoppia. Un grande successo con oltre 150 persone iscritte e posti disponibili quasi esauriti fino a settembre. E’ quanto ha finora registrato lo Sport all’Alba, iniziativa che mette a disposizione di cittadini e turisti occasioni completamente gratuite dedicate al wellness ed allo sport all’aria aperta con attività di vario genere, come ginnastica muscolare e funzionale, pilates, yoga. "Il progetto - spiega Alberto Mattugini consigliere allo sport - ha subito spiccato il volo e i posti prenotabili tramite un link sul portale del Comune sono quasi sold out". Una richiesta talmente alta da far raddoppiare l’iniziativa. "Per soddisfare il numero di prenotazioni che ci arrivano e che non riusciamo ad accontentare – prosegue – abbiamo deciso di proporre un’analoga iniziativa da tenersi al tramonto cambiando location, individuata presso la Spiaggia dei bambini, in quanto in questo orario il Pontile risulta troppo affollato e quindi sarebbe impossibile il regolare svolgimento dei corsi"