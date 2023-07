Progetto artistico Binar10 Sarà il carrista Allegrucci a creare il nuovo murales

Il vincitore della 150^ edizione di Carnevale di Viareggio Jacopo Allegrucci eseguirà un suo bozzetto sul muro delle Ferrovie dello Stato che costeggia il Parco della Memoria di via Ponchielli. Il Soroptimist International d’Italia Club Viareggio - Versilia si è fatto promotore di un progetto pluriennale di riqualificazione urbana con l’intento di rendere il muro, costruito sul tracciato del vecchio binario 10 della Stazione Ferroviaria di Viareggio, una galleria di Street Art a cielo aperto: immagini e colori che potessero ispirare sentimenti di rinascita e speranza in un luogo teatro di tanto dolore.

Un modo per contribuire a valorizzare quest’area per simboleggiare una rinascita, donando alla città di Viareggio un grande murale, avvalendosi dell’opera di vari artisti della Street Art, creando una sorta di galleria d’arte all’aria aperta che possa essere punto di riferimento per esperti, collezionisti o semplicemente curiosi. Un progetto che poi è riuscito a trasformarsi in un happening che si ripete periodicamente e che è diventato non solo attrazione durante l’esecuzione delle opere ma ver oe proprio punto di passaggio turistico per tantissimi appassionati di ’arte da strada’.

Direttore artistico dell’iniziativa è il professor Bruno Ialuna, docente di Lettere di Montecatini, collezionista, organizzatore di eventi e amico di artisti di fama nazionale e internazionale come: Blub, Exit Enter, Ache77, Miles, Oblo, Libertà, A m’l rum da me, Aleandro Roncarà e Elisa Tamburrini, Maupal, Cibo, solo per citarne alcuni che hanno già apposto la propria firma e creatività sul muro del ricordo.

Non solo artisti già affermati e noti a livello internazionale si sono alternati con i loro murales dal 2019 ad oggi, ma anche studenti delle scuole cittadine ed artisti che vivono o lavorano a Viareggio. Dallo scorso anno infatti il Soroptimist Viareggio - Versilia ha deciso di proporre ai vincitori del Carnevale di realizzare una loro opera originale per arricchire il muro di via Ponchielli.

Ora che il Maestro Allegrucci è pronto per iniziare il suo lavoro dedicandolo al progetto “Binar10” , il Soroptimist Viareggio- Versilia sentitamente ringrazia il Comune di Viareggio per aver creduto e sostenuto questo progetto, le Ferrovie dello Stato per il puntuale rinnovo dei permessi e la Fondazione Carnevale per aver accolto la proposta di coinvolgere carristi vincitori.